В Белгороде качество новой дорожной одежды проверят путем отбора проб
Заместитель начальника по строительству МКУ «Управление капитального строительства» Игорь Лютенко рассказал, что в этом году будет уделено особое внимание качеству дорожного покрытия. В частности, он отметил, что «планируется на отремонтированных участках произвести отбор проб и проверить образцы в лаборатории на соответствие качеству асфальтобетонных смесей. Не оставим без внимания и толщину укладываемых конструктивных слоев дорожной одежды».
Напомним, что всего в этом году планируется отремонтировать более 49 километров дорог и тротуаров города, общая площадь ремонта составит почти 479 тысяч квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU