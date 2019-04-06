2019-04-06T12:26:56+03:00
Общество

В Белгороде качество новой дорожной одежды проверят путем отбора проб

При ремонте в этом году особое внимание будет уделено толщине укладываемых конструктивных слоев дорожного покрытия
Ирина ТАРАСОВА
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Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.
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Заместитель начальника по строительству МКУ «Управление капитального строительства» Игорь Лютенко рассказал, что в этом году будет уделено особое внимание качеству дорожного покрытия. В частности, он отметил, что «планируется на отремонтированных участках произвести отбор проб и проверить образцы в лаборатории на соответствие качеству асфальтобетонных смесей. Не оставим без внимания и толщину укладываемых конструктивных слоев дорожной одежды».

Напомним, что всего в этом году планируется отремонтировать более 49 километров дорог и тротуаров города, общая площадь ремонта составит почти 479 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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