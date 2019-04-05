2019-04-05T17:40:48+03:00
Общество

В Белгороде идет работа по объединению детских поликлиник

Слияние детских поликлиник № 1,2,3 и 4 (к ним прикреплено 70 тысяч детей) с детской облбольницей в единое юрлицо началось в 2018 году
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде идет работа по объединению детских поликлиник.В Белгороде идет работа по объединению детских поликлиник.Фото: "КП" Архив
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В поликлиниках № 1 и 2 делают капремонт и оснащают их оборудованием. Об этом на общественном совете департамента здравоохранения региона говорил главврач детской областной больницы Роман Проценко. Слияние детских поликлиник № 1,2,3 и 4 (к ним прикреплено 70 тыс. детей) с детской облбольницей в единое юрлицо началось в 2018 году.

В области считают, что создание единой педиатрической службы улучшит взаимодействие врачей клинико-диагностического центра и стационара детской облбольницы, позволит переводить специалистов в неукомплектованные поликлиники и навести порядок при госпитализации детей. К тому же сокращение управленцев и хозперсонала позволили сэкономить 17 миллионов рублей. К тому же теперь все лабораторные исследования вместо централизованной лаборатории четырех детских поликлиник проводят в детской областной больнице. Это снизило расходы ещё на 7,5 млн.

До оптимизации часть коек находилась в областной больнице, часть – в поликлиниках № 1 и 4. Теперь все 92 койки дневного стационара объединили в одном месте – поликлинике № 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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