2019-04-05T15:47:13+03:00
Спорт

Белгородские волейболистки выиграли золото в открытом областном турнире

Проигрывая со счетом 3:10, волейболистки НИУ «БелГУ» сумели собраться и выиграли со счетом 16:14
Ирина ТАРАСОВА
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Фото с сайте Белгородского государственного университета.Фото с сайте Белгородского государственного университета.
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Золото в открытом областном турнире по волейболу выиграли волейболисток НИУ «БелГУ». Проигрывая в третьей партии со счетом 3:10, они сумели собраться и переломить ход встречи – 16:14.

Всего в спор за звание сильнейшей команды вступили 8 коллективов: ДЮСШ №2 (Белгород), БУКЭП, Белгородского государственного аграрного университета имени Горина, БелЮИ МВД России имени Путилина, Белгородского педагогического колледжа, «Клуб 46» из Курска, команда НИУ «БелГУ» и сборная элективных курсов НИУ «БелГУ».

Третье место заняла команда ДЮСШ № 2. В матче за 1 место встретились представительницы НИУ «БелГУ» и волейболистки команды «Клуб 46» из Курска. Первую партию выиграли студентки Белгородского госуниверситета, вторая осталась за «Клубом-46». Судьба золота решалась в третьей партии. Команды были награждены медалями и грамотами, а победители получили кубок. Лучших игроков наградили памятными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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