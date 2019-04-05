2019-04-05T14:17:40+03:00
Общество

Белгородка заплатила более 1 миллиона задолженности после ареста ее авто

Судебные приставы разыскали микроавтобус «Volkswagen Caravelle» жительницы Губкина и поместили его на спецстоянку
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородка заплатила более 1 миллиона задолженности после ареста ее авто.Белгородка заплатила более 1 миллиона задолженности после ареста ее авто.Фото: "КП" Архив
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Только после того, как жительница Губкина узнала, что ее микроавтобус «Volkswagen Caravelle» найден, арестован и помещен на специализированную стоянку, она оплатила более 1 миллиона рублей задолженности по налогам.

В установленный добровольный срок задолженность не была оплачена, в связи с чем, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 71 тысячи рублей.

Как было установлено, должница являлась владелицей микроавтобуса «Volkswagen Caravelle» 2013 года выпуска. Но на вопрос о местонахождении автотранспорта, она ответила, что микроавтобус находится у друга, а где конкретно, не знает.

В ходе розыскных мероприятий автотранспорт нашли в промышленной зоне Губкина, на него наложили арест и поместили на специализированную автостоянку. Должница, узнав о том, что может лишиться своего автотранспорта, погасила задолженность по налогам в полном объеме, а также оплатила исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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