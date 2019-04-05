«Мираторг» открыл набор сотрудников

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-05T12:08:57+03:00

Агрохолдинг сообщает о наличии более 250 вакантных должностей на своих предприятиях

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В Белгородской области расположены ключевые свиноводческие мощности холдинга, зерновая компания, комбикормовые заводы, а также высокотехнологичный мясоперерабатывающий завод. Предприятия обеспечивают работой более 7 300 жителей региона. Важно, что организуется доставка сотрудников, в том числе, из других районов области, до мест работы. А также предоставляются места как высококвалифицированным специалистам, так и сотрудникам без специального образования и опыта.

Сейчас на предприятие по убою и переработке свинины в Корочанском районе требуются инженеры, слесари, фрезеровщики, жиловщики, обвальщики, грузчики, операторы клининга и другие. На свиноводческе площадки и комбикормовые заводы - операторы, контролеры, электромонтеры, трактористы, водители погрузчиков, электрики. А в Белгороде на базе бывшего завода «Луч» успешно работает предприятие по производству металлоизделий и технологического оборудования, куда приглашают токарей, фрезеровщиков, электросварщиков, слесарей, крановщиков и разнорабочих.

По вопросам трудоустройства обращайтесь: мясоперерабатывающее предприятие - +7-919-434-07-85, e-mail hrskk@agrohold.ru; другие предприятия АПХ «Мираторг» в Белгородской и Курской областях - +7-980-320-99-49, e-maila.borozna@agrohold.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU