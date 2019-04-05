В селе Береговом Белгородской области на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-05T12:07:59+03:00

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4 апреля в 6 часов 12 минут в селе Береговое Прохоровского района произошел пожар в жилом доме. К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший хозяин дома 1955 года рождения. Всего за минувшие сутки в Белгородской области произошло 10 пожаров.

В береговом в результате пожара в одной из комнат огнем повреждена мебель и вещи на площади 20 квадратных метров, а также потолочное перекрытие на площади 20 м.кв. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован в 6 часов 53 минуты. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 30 и добровольная пожарная дружина села Береговое.

В этот же день произошел пожар в кирпичном жилом доме поселка Красная Яруга. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 24, добровольная пожарная команда ОАО «Свекловичное», добровольная пожарная команда ОАО «Приосколье-Агросемена» и добровольная пожарная дружина посёлка Красная Яруга.

В Шебекино 4 апреля произошел пожар на территории завода ООО «Биохим-Сервис». Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Та же предполагаемая причина и на пожаре в селе Дмитриевка Яковлевского городского округа. Огнем повреждена стена и кровля сарая.

Еще одной причиной пожара в Шебекино послужил поджог. В результате пожара огнем повреждена кровля строения.

В ночь с 4 на 5 апреля произошел пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании Белгорода. На лестничной площадке загорелся мусор на площади 30 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Также за минувшие сутки сотрудники МЧС 4 раза привлекались на тушение сухой травы, камыша и мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU