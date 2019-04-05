В Старом Осколе из окна многоэтажки выбросился мужчина

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-05T11:40:10+03:00

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Вчера, 4 апреля, около 18.00 в Старом Осколе на улице Свердлова во дворе многоэтажки нашли тело мужчины. Оно лежало совсем рядом с детской площадкой. Сообщение о произошедшем появилось в сообществе «Белгород. Стог» и вызвало бурные обсуждения. Пишут, что молодая женщина продолжала гулять с ребенком, несмотря на то, что неподалеку находилось тело. Старооскольцы ужасаются, что вместо того, чтобы вызвать скорую, кто-то продолжал снимать произошедшее и задаются вопросом: «Куда мы катимся?»

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Белгородской области , по факту произошедшего проведут доследственную проверку, обстоятельства произошедшего пока не разглашаются. Известно лишь, что мужчине было 39 лет и что он выпал из окна кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU