2019-04-05T11:40:10+03:00
Общество

В Старом Осколе из окна многоэтажки выбросился мужчина

Тело нашли недалеко от детской площадки
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из архива сообщества "Старый Оскол. Стог".Фото из архива сообщества "Старый Оскол. Стог".
Изменить размер текста:

Вчера, 4 апреля, около 18.00 в Старом Осколе на улице Свердлова во дворе многоэтажки нашли тело мужчины. Оно лежало совсем рядом с детской площадкой. Сообщение о произошедшем появилось в сообществе «Белгород. Стог» и вызвало бурные обсуждения. Пишут, что молодая женщина продолжала гулять с ребенком, несмотря на то, что неподалеку находилось тело. Старооскольцы ужасаются, что вместо того, чтобы вызвать скорую, кто-то продолжал снимать произошедшее и задаются вопросом: «Куда мы катимся?»

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Белгородской области , по факту произошедшего проведут доследственную проверку, обстоятельства произошедшего пока не разглашаются. Известно лишь, что мужчине было 39 лет и что он выпал из окна кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородка заплатила более 1 миллиона задолженности после ареста ее авто
«Мираторг» открыл набор сотрудников
В селе Береговом Белгородской области на пожаре погиб мужчина
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
Белгородец заплатит штраф за незаконный тюнинг своего «жигуленка»
В мэрии Белгорода продолжаются кадровые перемены
В Белгородском регионе только за одни сутки произошло 29 пожаров
Белгородский университет и филармония объединят науку и джаз
За белгородцами будут следить 500 камер, обеспечивающих видео- и фотофиксацию
Только за прошедшие сутки белгородские спасатели 24 раза выезжали на тушение сухой травы
В Белгородском деревянном храме состоялась праздничная служба
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Через Белгородскую таможню пытались провести 200 000 долларов под обшивкой багажника автомобиля
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
В Губкине девочке-инвалиду отказали в жизненно необходимых лекарствах