2019-04-05T10:34:35+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам-предпринимателям комплексное обслуживание* – подключение сразу трех продуктов по одной заявке на сайте Банка
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При подключении онлайн-кассы клиенты получают услуги эквайринга на персональных условиях и бесплатное открытие расчётного счёта.

В рамках 54-ФЗ партнер Банка УРАЛСИБ – поставщик онлайн-касс ЗАО «Калуга-Астрал» — предлагает предпринимателям наборы касс, ориентированные на потребности конкретного вида бизнеса: «Стационарный» – для розничных магазинов, «Курьер» – для предприятий, специализирующихся на выездной торговле, «Интернет-магазин» – для розничных и интернет-магазинов.

Купить онлайн-кассу можно как в офисе Банка УРАЛСИБ, так и в Бизнес-плейсе – магазине решений для бизнеса. При этом при покупке онлайн-кассы клиент получает услугу по передаче фискальных данных в подарок.

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Предложение действует в регионах присутствия Банка УРАЛСИБ, кроме Республики Башкортостан

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону

8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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