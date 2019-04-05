Белгородец заплатит штраф за незаконный тюнинг своего «жигуленка»
21-летнего белгородца задержали стражи порядка по время очередного рейда. И оштрафовали за самовольный тюнинг автомобиля, так как он, по их словам может привести к ДТП. Белгородец оштрафован на 500 рублей.
В пресс-службе УМВД Росси по Белгородской области рассказали, что «белгородец установил пневматические элементы подвески, что является нарушением требований правил дорожного движения и может привести к ДТП по причине неисправности транспортного средства».
Внесенные изменения не соответствуют требованиям безопасности, регистрация машины будет приостановлена до возвращения первоначального технического состояния автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU