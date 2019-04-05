В мэрии Белгорода продолжаются кадровые перемены

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-05T09:50:06+03:00

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Новым руководителем аппарата администрации Белгорода с 4 апреля стала Анна Махмутова. Распоряжение о ее назначении подписал мэр Юрий Галдун. В мэрии сообщили, что ранее Анна Махмутова занимала должность начальника отдела по обеспечению деятельности главы администрации.

Напомним, что ранее мэр города назначил на ключевые посты новых руководителей. Так, руководителем комитета имущественных и земельных отношений назначена Оксана Селиванова. Комитет финансовых и бюджетных отношений возглавила Светлана Рулева. Руководителем Центра ресурсного обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений назначена Алина Сорокина. Учреждение «Городской пассажирский транспорт» возглавил Андрей Молчанов. Управление обеспечения деятельности мэрии возглавил Михаил Ковтун. Управление капитального строительства — Александр Васищев.

ИСТОЧНИК KP.RU