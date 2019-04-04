В Белгородском регионе только за одни сутки произошло 29 пожаров

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-04T17:06:36+03:00

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Неосторожное обращение с огнем, а также палы травы значительно увеличили статистику пожаров в регионе: всего за сутки произошло 29 пожаров. Горели не только трава, камыши и мусор, но и дома и даже салон красоты.

Так, 3 апреля в 17.51 в Белгороде на улице Щорса произошел пожар в салоне красоты «Мерилин». В результате пожара в помещении котельной огнем повреждено отопительное оборудование. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. Пожар ликвидирован в 18.07. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 2 и № 1

Также в этот день пожарные выезжали в село Новый Поселок Ивнянского района для тушения пожара в жилом доме. Привлекались в этот день и дежурный караул пожарно-спасательной части № 35, добровольная пожарная команда села Алейникова и добровольная пожарная дружина села Белозерово для тушения пожара в селе Белозерово Алексеевского городского округа.

Спасатели предупреждают, что в случае возгорания нужно незамедлительно сообщить об этом в «Службу спасения» по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU