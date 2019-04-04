Белгородский университет и филармония объединят науку и джаз

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-04T16:38:08+03:00

Масштабный культурно-образовательный проект в Белгороде объединит науку и джаз. Фото с сайта Белгородской филармонии.

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Новый совместный проект Белгородского государственного национального исследовательского университета и Белгородской государственной филармонии объединит науку и музыкальное искусство. В течение дня на площадке ботанического сада перед амфитеатром будут работать интерактивная выставка научных достижений «Прикоснись к науке», ученые НИУ «БелГУ» проведут мастер-классы, прочтут научно-популярные лекции, состоится большая музыкальная программа.

Научная программа позволит зрителям познакомиться с 3D-принтером AnyMaker200, цифровой портативной камерой для панорамной съемки, змееподобным роботом и другими образцами интеллектуальной робототехники. Молодые ученые университета сразятся в интеллектуальной битве «Science Battle». Зрителей также ждут грандиозное химическое шоу от «Химического десанта», соревнование молодых инженеров битва роботов и выступление команды «Инженерный спецназ» НИУ «БелГУ» и другое.

В концертной программе примут участие народный артист России, пианист Даниил Крамер, известная российская джазовая певица, солистка Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Арминэ Саркисян, лауреат международных конкурсов, саксофонист Антон Румянцев, а также биг-бэнд No Comment под управлением Владимира Уварова, победитель теле-проекта «Большой джаз» Дмитрий Мосьпан (Москва), группа «Сахар-Бенд», оркестр «Биляр-бэнд» (БГИИК), джазовый биг-бэнд города Воронеж, ансамбль «Токаев-квартет», Евгений Минев, Валерий Михайлов и многие другие музыканты из Белгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

Участниками музыкальной программы станут также творческие коллективы НИУ «БелГУ» и БГИИК.

ИСТОЧНИК KP.RU