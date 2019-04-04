Только за прошедшие сутки белгородские спасатели 24 раза выезжали на тушение сухой травы

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-04T14:52:00+03:00

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За прошедшие дежурные сутки подразделения Федеральной противопожарной службы Белгородской области выезжали 24 раза на тушение загораний сухой травы, камыша и мусора. Общая площадь возгораний за сутки составила 8,2 гектара.

Сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области напоминают, что с установлением сухой и теплой погоды, повысилась угроза возникновения загораний вследствие пала сухой прошлогодней травы. Сотрудники МЧС совместно с работниками органов местного самоуправления, добровольными пожарными, сотрудниками ОМВД проводят постоянную профилактическую работу с населением. С белгородцами проводятся беседы о соблюдении правил пожарной безопасности, разъясняются требования по использованию открытого огня и разведения костров на приусадебных участках, вручаются памятки.

Также сотрудники МЧС напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ) влечет за собой предупреждение или административный штраф: на граждан – в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима (ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ), влекут наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц от 15 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц от 200 до 400 тыс. рублей

ИСТОЧНИК KP.RU