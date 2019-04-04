Только за прошедшие сутки белгородские спасатели 24 раза выезжали на тушение сухой травы
За прошедшие дежурные сутки подразделения Федеральной противопожарной службы Белгородской области выезжали 24 раза на тушение загораний сухой травы, камыша и мусора. Общая площадь возгораний за сутки составила 8,2 гектара.
Сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области напоминают, что с установлением сухой и теплой погоды, повысилась угроза возникновения загораний вследствие пала сухой прошлогодней травы. Сотрудники МЧС совместно с работниками органов местного самоуправления, добровольными пожарными, сотрудниками ОМВД проводят постоянную профилактическую работу с населением. С белгородцами проводятся беседы о соблюдении правил пожарной безопасности, разъясняются требования по использованию открытого огня и разведения костров на приусадебных участках, вручаются памятки.
Также сотрудники МЧС напоминают, что нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ) влечет за собой предупреждение или административный штраф: на граждан – в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима (ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ), влекут наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц от 15 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц от 200 до 400 тыс. рублей
ИСТОЧНИК KP.RU