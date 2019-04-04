В Белгородском деревянном храме состоялась праздничная служба

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-04T13:59:59+03:00

В годовщину архиерейской хиротонии Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил Божественную литургию в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

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Напомним, что решением Священного Синода от 4 апреля 1993 года Иоанн был рукоположен в сан епископа с титулом Белгородский.

Ранее, в интервью «Комсомолке» митрополит вспоминал, какими трудностями ознаменовалось начало его служения в области. Вначале и чисто бытовыми: первые полгода негде было жить, не было рабочих условий – посетителей принимал в сторожке Преображенского собора. А когда открылась православная гимназия и Владыка наконец оборудовал себе кабинет, оказалось, что стул в нем всего один – остальные он сам же и раздал, чтобы сотрудники гимназии могли начать работать.

- Всех посетителей я выслушивал стоя, ведь пришедший человек тоже стоял из-за отсутствия стула, - с улыбкой вспоминает митрополит. – Но сложнее было другое: донести до людей, что мы ответственны не только за сию минуту нашей жизни, но и за наше общее будущее.

Сегодня, будучи членом Высшего Церковного Совета РПЦ, председателем Синодального миссионерского отдела, Главой Белгородской митрополии, ежедневно и ежечасно Иоанн решает множество дел, совершает богослужения, занимается музыкальным и литературным творчеством, курирует дела благотворительности и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU