Через Белгородскую таможню пытались провести 200 000 долларов под обшивкой багажника автомобиля

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-04T11:23:10+03:00

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Белгородская транспортная прокуратура проверила законность возбуждения уголовного дела о контрабанде иностранной валюты в особо крупном размере. Было установлено, что 2 апреля 2019 года гражданин Украины через таможенный пост МАПП Нехотеевка под обшивкой багажника пытался перевести в Россию 200 000 долларов США.

При проведении таможенного контроля сотрудниками таможни деньги были обнаружены.

По данному факту Белгородской таможней в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере).Белгородская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что за совершение указанного преступления санкцией ч. 2 ст. 200.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств. Или штрафа в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU