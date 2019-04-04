Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-04T10:50:37+03:00

В этом году забег, приуроченный ко Дню защиты детей, состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока

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В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2; 10; 21,1 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

По сравнению с прошлым годом в списке мест проведения марафона 6 новых городов. Помимо Курска и Элисты, это Сургут, Тула, Череповец и Ярославль.

Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе.

Участниками «Зелёного Марафона» станут спортсмены профессионального и любительского уровня, деятели культуры и политики, представители крупного бизнеса, сотрудники Сбербанка.

Первый «Зелёный Марафон» ПАО Сбербанк прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

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ИСТОЧНИК KP.RU