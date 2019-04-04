В Губкине девочке-инвалиду отказали в жизненно необходимых лекарствах

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-04T10:15:12+03:00

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Белгородские следователи начали проверку по факту отказа в лекарстве ребенку-инвалиду. В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что от препарата зависит самочувствие и жизнь девочки из города Губкин. Но в областном департаменте здравоохранения и соцзащиты в выдаче лекарства отказали, сославшись на то, что его нет в утвержденном списке жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Как выяснилось, это лекарство ребенку назначили в столице. Там же родители девочки приобрели препарат на первое время. Когда в департаменте здравоохранения и социальной защиты области им отказали, родители обратились в один из благотворительных фондов. Объема препарата хватит до мая.

Родители девочки также подали иск на департамент здравоохранения в суд. В свою очередь Следственный комитет области должен установить все обстоятельства произошедшего. А после будет дана правовая оценка действиям чиновников, отказавшим ребенку в жизненно необходимом лекарстве.

ИСТОЧНИК KP.RU