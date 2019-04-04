В Шебекино работники завода получили долги по зарплате в размере 1,5 миллиона рублей
114 работников Шебекинского машиностроительного завода под контролем судебных приставов получили задолженность по заработной плате на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Суммы задолженности перед работниками составляли от 1 до 29 тысяч рублей.
Послетого, как судебные приставы возбудили исполнительные производства, они предупредили руководство завода, что в случае неисполнения исполнительных документов в срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по 315 УК РФ.
Чтобы избежать данных мер должник погасил задолженность перед своими работниками в добровольный срок. Документы, подтверждающие оплату задолженности по заработной плате в полном объеме, представлены в службу судебных приставов, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU