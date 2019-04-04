СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-04T09:13:29+03:00

В Шебекино работники завода получили долги по зарплате в размере 1,5 миллиона рублей. Фото: "КП" Архив

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114 работников Шебекинского машиностроительного завода под контролем судебных приставов получили задолженность по заработной плате на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Суммы задолженности перед работниками составляли от 1 до 29 тысяч рублей.

Послетого, как судебные приставы возбудили исполнительные производства, они предупредили руководство завода, что в случае неисполнения исполнительных документов в срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по 315 УК РФ.

Чтобы избежать данных мер должник погасил задолженность перед своими работниками в добровольный срок. Документы, подтверждающие оплату задолженности по заработной плате в полном объеме, представлены в службу судебных приставов, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU