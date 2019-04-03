Школьник из Белгородской области носит часы почти за 2,5 млн рублей

3 Апр 23:12 2019-04-03T23:19:22+03:00

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15-летний школьник из Старого Оскола носит часы Rolex за два миллиона 439 тысяч рублей. Об этом парень рассказал ведущему ютуб-канала "Дымоход". Тот остановил подростка в столичном торговом центре и попросили рассказать, что за вещи на нем и сколько они стоят.

- Кроссовки Adidas за восемь с половиной тысяч, штаны Cropp за три с половиной, кофта Stone Island - 15 100, по моему, куртка Napapijri Rainforest winter - 15 100 тоже, часы Rolex, белое золото два миллиона 439 тысяч, - невозмутимым голосом парень продолжал перечисление.

фото: принтскрин видео.

В то время пока ведущий переваривал шокирующую информацию (что он активно демонстрировал мимикой), школьник рассказал про рюкзак - TNF без десяти рублей его стоимость составляет пять тысяч рублей.

Но вернемся к часам. По словам школьника, их ему подарил папа "на всю жизнь", скорее всего, они будут передаваться из поколения в поколение. Кем работает отец, парень рассказывать не стал - секрет. Добавил, что за свою безопасность не переживает, так как про дорогой презент знают всего лишь два близких друга. Ну а теперь еще и все подписчики канала.

ИСТОЧНИК KP.RU