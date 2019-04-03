2019-04-03T17:11:42+03:00
Общество

В Белгороде ограничат движение транспорта по улицам Чумичова и Князя Трубецкого

В апреле-мае на этих улицах будет производиться ремонт ветхих теплосетей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде ограничат движение транспорта по улицам Чумичова и Князя Трубецкого.В Белгороде ограничат движение транспорта по улицам Чумичова и Князя Трубецкого.
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В Белгороде ограничат движение транспорта по улицам Чумичова и Князя Трубецкого в связи с ремонтном теплосетей. 5 апреля к замене ветхих тепловых сетей на этих улицах приступают энергетики. Ограничение движения на некоторых участках продлится до 20 мая.

В связи с этим с 0.00 5 апреля до 8.00 15 мая нельзя будет проехать по правой половине проезжей части улицы Князя Трубецкого (от пересечения с Народным бульваром до улицы Преображенской). В обратном направлении будет работать одна полоса из двух.

С 0.00 5 апреля до 8.00 20 мая будет перекрыто движение по правой половине дороги по улице Чумичова (в направлении от улицы Преображенской до Народного бульвара). Также в этот период закроют центральные полосы дороги по улице Князя Трубецкого на участке от проспекта Славы до улицы Победы.

Энергетики просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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