В зимнем саду Белгородского университета расцвел банан Баджио

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-03T16:05:03+03:00

Первое цветение в зимнем саду НИУ «БелГУ» было зафиксировано в 2007 году

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Банан Баджио, который распустился в университете, цветет раз в 2 года. Первое цветение в зимнем саду НИУ «БелГУ» было зафиксировано в 2007 году.

Бананы в зимнем саду университета появились в 2002 году. Коллекция насчитывает два вида экзотических растений – банан Баджио (Musa basjoo) и банан карликовый (Musa acuminate).

Как отмечают специалисты, в условиях зимнего сада НИУ «БелГУ» свой жизненный цикл от ростка до созревания плодов банан проходит около двух лет (в тропических привычных условиях банан вырастает примерно за один год). Первое цветение в зимнем саду было зафиксировано в 2007 году и продолжается с периодичностью в два года. Сейчас наступило цветение одного из видов – банана Баджио.

Заместитель начальника по экскурсионной деятельности управления ландшафтных работ ботанического сада университета Наталья Захарова говорит:

– Это самый холодостойкий вид банана из примерно 80 видов, существующих в природе. Плоды его развиваются из женских цветов и становятся похожими на тонкие зеленые пальцы. Прицветники вскоре опадают, и созревшие плоды в каждой кисти превращаются в связки ароматных съедобных бананов.

Кстати, как отметила Наталья Николаевна, по своим размерам банан больше похож на дерево. Но на самом деле это одно из крупнейших на Земле травянистых растений. В условиях зимнего сада НИУ «БелГУ» высота банана составляет 3,5 метра. В природе существуют виды, достигающие 10 и даже 15 метров в высоту.

ИСТОЧНИК KP.RU