2019-04-03T15:35:16+03:00
Происшествия

35-летнюю белгородку, совершившую убийство, скорее всего отправят на лечение, а не в тюрьму

Следствие считает, что она опасна и нуждается в принудительном лечении в стационарных условиях
Ирина ТАРАСОВА
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35-летнюю белгородку, совершившую убийство, отправят на лечение, а не в тюрьму.35-летнюю белгородку, совершившую убийство, отправят на лечение, а не в тюрьму.Фото: "КП" Архив
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35-летнюю жительницу Яковлевского района, которая зарубила топором своего 65-летнего односельчанина, отправят, скорее всего, не в тюрьму, а в медицинское учреждение для лечения в условиях стационара. Следствие считает, что она опасна и не сознает, что делает.

В Яковлевском межрайонном следственном отделе завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы. В ходе следствия было выяснено, что 24 мая 2018 года в ее дом пришел 65-летний односельчанин, который раньше помогал женщине по хозяйству. Мужчина был пьяным, между ними произошла ссора. Женщина схватила топор и нанесла пришедшему множественные удары по голове и шее. Потерпевший от полученных ударов скончался на месте.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза дала свое заключение. В ней, в частности, сказано, что женщина страдала и страдает психическим расстройством, которое не позволяет ей осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Она представляет социальную опасность и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

На сегодняшний момент следствие собрало достаточно доказательств и передало дело с утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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