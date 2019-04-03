Как будут отдыхать белгородцы в мае

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-03T13:13:36+03:00

В этом году на майские праздники белгородцы, как и другие жители России, получили дополнительные дни отдыха. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

О длинных выходных рассказали в пресс-службе Федеральная служба по труду и занятости России

Изменить размер текста: A A

В этом году на майские праздники белгородцы, как и другие жители России, получили дополнительные дни отдыха – целых 9 дней. О длинных выходных рассказали в пресс-службе Федеральная служба по труду и занятости России.

Первые долгие выходные продлятся с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня весны и труда. Вторые – с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы. То есть, первая рабочая неделя мая составит всего 2 дня, а вторая 3.

Такие длинные майские каникулы россияне получили благодаря переносу выходных дней в начале января, а также за счет сокращения празднования 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU