ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-03T12:56:04+03:00

Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ.

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Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 5,4 млрд руб., что соответствует уровню прибыли двух последних лет (6,0 и 5,0 млрд руб.).

Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 8% до 49,5 млрд руб., по сравнению с 46,0 млрд руб. по итогам прошлого года.

Чистая ссудная задолженность выросла на 25% и составила 278,9 млрд руб.

Чистые процентные доходы выросли на 44% и составили 32,8 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы выросли на 18% и составили 9,1 млрд руб.

Значения нормативов достаточности капитала значительно выросли в течение 2018 года и выполняются с существенными запасами Н1.0 - 10,4%, Н1.1 - 9,6%, Н1.2 - 9,6%.

Стабильные результаты Банка за 2018 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: рейтинговые агентства Moody's и Standard&Poor's повысили рейтинги Банка до «B2» (прогноз «Позитивный») и «B» (прогноз «Стабильный») соответственно. Как отмечается в релизах агентств, повышение рейтингов обусловлено улучшением качества активов Банка и капитальных показателей, ростом прибыльности, стабильностью базы фондирования и существенным буфером ликвидности,а также возможностями дальнейшего стабильного развития бизнеса по ключевым для Банка направлениям.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU