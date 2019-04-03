АгентствоStandard&Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-03T12:53:30+03:00

Международное рейтинговое агентство S&P GlobalRatings повысило долгосрочныйкредитныйрейтингПАО «БАНК УРАЛСИБ» с «В-» до «В» со стабильным прогнозом. Краткосрочный кредитный рейтинг Банка подтвержден на уровне «В»

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Повышение рейтингов обусловлено улучшением операционных показателей, увеличением капитализации Банка, стабильным ростом кредитного портфеля, а также возможностями развития бизнеса по ключевым для Банка направлениям.

28 марта агентство Moody’sInvestorServiceтакже повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с «В3» до «В2» с позитивным прогнозом, отметив продолжающееся улучшение качества активов Банка и рост прибыльности, устойчивость показателей достаточности капитала, стабильность базы фондирования и существенный буфер ликвидности.

Согласно отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 2018 года в соответствии с РСБУ, чистая прибыль Банка составила 5,4 млрд руб., собственные средства (капитал) Банка увеличились на 8% до 49,5 млрд руб., чистая ссудная задолженность выросла на 25% – до 278,9 млрд руб.Чистые процентные доходы выросли на 44%, чистые комиссионные доходы – на 18%. Значения нормативов достаточности капитала значительно выросли в течение 2018 года и выполняются с существенными запасами Н1.0 - 10,4%, Н1.1 - 9,6%, Н1.2 - 9,6%.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU