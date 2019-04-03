30-летний белгородец предстанет перед судом за насилие над 9-летней падчерицей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-03T12:47:45+03:00

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В Белгородской области 30-летний мужчина предстанет перед судом за насилие над 9-летней падчерицей. Обвиняемый будет отвечать по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ. Видео, которое он снимал во время своих «утех», обнаружила гражданская супруга и обратилась в полицию.

Как выяснилось во время следствия, злоумышленник проживал с гражданской супругой и ее 9-летней дочерью. 7 октября 2018 года обвиняемый воспользовался тем, что ребенок один, и надругался над малолетней. Все происходящее он снял на видео. Это видео обнаружила мать девочки и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU