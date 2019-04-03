2019-04-03T14:43:39+03:00
Общество

Белгородский директор завода оплатил 280 тысяч уголовного штрафа за уклонение от налогов

Суд в рассрочке уплаты штрафа отказал
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский директор завода оплатил 280 тысяч уголовного штрафа за уклонение от налогов .Белгородский директор завода оплатил 280 тысяч уголовного штрафа за уклонение от налогов .Фото: "КП" Архив
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Директору одного из губкинских заводов пришлось заплатить 280 тысяч рублей уголовного штрафа за уклонение от уплаты налогов. Его просьбу об уплате штрафа в рассрочку суд отклонил.

Межрайонным отделом по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, назначенного приговором Губкинского городского суда по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов».

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что неуплата задолженности в установленный срок является злостным уклонением от уплаты штрафа и может быть заменена другим, более суровым видом наказания.

Должник — директор завода обратился в суд о рассрочке уплаты уголовного штрафа, пытаясь доказать, что его имущественное положение не позволяет единовременно оплатить штраф. Но суд в удовлетворении ходатайства отказал. Штраф пришлось оплатить полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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