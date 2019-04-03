Белгородский директор завода оплатил 280 тысяч уголовного штрафа за уклонение от налогов
Директору одного из губкинских заводов пришлось заплатить 280 тысяч рублей уголовного штрафа за уклонение от уплаты налогов. Его просьбу об уплате штрафа в рассрочку суд отклонил.
Межрайонным отделом по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, назначенного приговором Губкинского городского суда по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов».
Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что неуплата задолженности в установленный срок является злостным уклонением от уплаты штрафа и может быть заменена другим, более суровым видом наказания.
Должник — директор завода обратился в суд о рассрочке уплаты уголовного штрафа, пытаясь доказать, что его имущественное положение не позволяет единовременно оплатить штраф. Но суд в удовлетворении ходатайства отказал. Штраф пришлось оплатить полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU