В Белгородской области до конца года откроют 26 детских садов
К активному строительству и ремонту детских садов приступили в Белгородской области. Всего к концу года запланировано открыть 26 детских дошкольных учреждений, создать 2789 мест для дошкольников и около двух тысяч для малышей ясельных групп.
В департаменте строительства и транспорта Белгородского региона сообщили, что строительство 26 детских садов должны закончить в этом году, 21 здание дошкольного учреждения будет капитально отремонтировано. Ремонту подлежат здания, построенные еще в 1950-1960-е годы. Они давно не соответствуют современным нормам.
Отметим, что в области детские сады посещают 74 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU