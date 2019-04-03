2019-04-03T11:30:22+03:00
Общество

В Белгородской области до конца года откроют 26 детских садов

За счет федеральных программ планируют создать 2789 мест для дошколят и около 2 000 мест в ясельных группах
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области до конца года откроют 26 детских садов.В Белгородской области до конца года откроют 26 детских садов.Фото: "КП" Архив
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К активному строительству и ремонту детских садов приступили в Белгородской области. Всего к концу года запланировано открыть 26 детских дошкольных учреждений, создать 2789 мест для дошкольников и около двух тысяч для малышей ясельных групп.

В департаменте строительства и транспорта Белгородского региона сообщили, что строительство 26 детских садов должны закончить в этом году, 21 здание дошкольного учреждения будет капитально отремонтировано. Ремонту подлежат здания, построенные еще в 1950-1960-е годы. Они давно не соответствуют современным нормам.

Отметим, что в области детские сады посещают 74 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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