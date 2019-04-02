2019-04-02T19:56:05+03:00
Общество

У валуйчанки с бельевой веревки украли плед

По предварительным данным, злоумышленник в качестве презента подбросил похищенное под забор односельчанке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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На днях в валуйский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 36-летняя жительница одного из сел района. Она сообщила, что у нее с бельевой веревки похитили плед стоимостью около четырех тысяч рублей.

Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый односельчанин заявительницы. По предварительным данным, мужчина подшофе забрел во двор валуйчанки и стащил первое, что подвернулось под руку. С пледом в пакете он отправился к своей знакомой. Та угостила его спиртным. Решив отблагодарить местную жительницу за радушие, подозреваемый перебросил ей через забор пакет с похищенным и ушел.

Полицейские изъяли плед, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье кража. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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