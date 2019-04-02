Жителя Белгородской области будут судить за попытку подкупить сотрудника ДПС
Инцидент произошел около полуночи 18 марта в поселке Ровеньки. По версии следствия, сотрудники ДПС во время рейдовых мероприятий остановили на улице Горького «десятку» под управлением 25-летнего жителя одного из сел. У водителя на лицо были признаки алкогольного опьянения.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчину пригласили на освидетельствование. Находясь в служебном автомобиле, он стал настойчиво предлагать взятку автоинспектору. Несмотря на отказ и предупреждения об уголовной ответственности, местный житель положил на панель машины 22 400 рублей. Сотрудник ГИБДД сообщил о произошедшем в дежурную часть.
По информации областного Следкома жителю Ровеньского района уже предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки. Уголовное дело направлено в суд. Кроме того, в отношении мужчины сотрудниками полиции составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU