Жителя Белгородской области будут судить за попытку подкупить сотрудника ДПС

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-02T19:23:19+03:00

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Инцидент произошел около полуночи 18 марта в поселке Ровеньки. По версии следствия, сотрудники ДПС во время рейдовых мероприятий остановили на улице Горького «десятку» под управлением 25-летнего жителя одного из сел. У водителя на лицо были признаки алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчину пригласили на освидетельствование. Находясь в служебном автомобиле, он стал настойчиво предлагать взятку автоинспектору. Несмотря на отказ и предупреждения об уголовной ответственности, местный житель положил на панель машины 22 400 рублей. Сотрудник ГИБДД сообщил о произошедшем в дежурную часть.

По информации областного Следкома жителю Ровеньского района уже предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки. Уголовное дело направлено в суд. Кроме того, в отношении мужчины сотрудниками полиции составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU