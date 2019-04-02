2019-04-02T17:19:41+03:00
Общество

В Старом Осколе пришлось эвакуировать учащихся 24-й школы

На месте работают спасатели, полиция и бригады скорой помощи
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: сообщество «Официальный Старый Оскол».Фото: сообщество «Официальный Старый Оскол».
Изменить размер текста:

В Старом Осколе пришлось прекратить занятия и эвакуировать учащихся общеобразовательной школы №24. В образовательном учреждении должна была состояться научная конференция, но ее перенесли на 3 апреля. К месту прибыли машины спасателей, полиции, скорой помощи.

В социальных сетях местные жители пишут, что детей 24-й школы освободили от занятий, скорее всего, из-за звонка об очередной угрозе зданию школы. Часть учеников ушла домой, а часть ожидала в близлежащем садике, наблюдая за работой прибывших специалистов.

Напомним, что на минувшей неделе в этой же школе произошла похожая ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У валуйчанки с бельевой веревки украли плед
Жителя Белгородской области будут судить за попытку подкупить сотрудника ДПС
Белгородские шахматисты поборются за Кубок ректора НИУ «БелГУ»
Перспектива остаться без имущества побудила белгородку оплатить задолженность
36-летний белгородец предстанем перед судом за изнасилование 13-летней девочки
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ
Появились подробности столкновения микроавтобуса и "Деу Нексия" на трассе "Белгород-Курск"
Белгорордцы будут бежать 12 дней и ночей в поддержку детей с онкологическими заболеваниями
В Белгороде на берегу Северского Донца горели камыши
Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Утром на трассе в Белгородской области столкнулись автомобиль «Daewoo Nexia» и микроавтобус
В Белгородской области вынесли приговор водителю, протащившему на автомобиле инспектора ДПС
В Белгородском выставочном зале «Родина» соберется культурный бомонд города
В Белгородской области пройдет онлайн-квест «Финансовый детектив»
В мэрии Белгорода – кадровые перемены
Житель Белгородской области, набросившийся с кулаками на участкового, отправится в колонию
В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии
В Белгороде обчистили цветочный магазин
Белгородец во время пьянки табуретом выбил глаз сожителю сестры
На белгородской границе задержали птицу
В Белгородской области владельцев маломерных судов призывают позаботиться о своей безопасности
В Белгородской области только за неделю обнаружили 21 боеприпас времен войны
У жителя Старого Оскола полицейские изъяли наркотическое вещество
Белгород отпраздновал первый юбилей ГТО
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов
Уволившаяся из мэрии чиновница возглавила галерею фотоискусства Собровина