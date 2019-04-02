В Старом Осколе пришлось эвакуировать учащихся 24-й школы

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-02T17:19:41+03:00

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В Старом Осколе пришлось прекратить занятия и эвакуировать учащихся общеобразовательной школы №24. В образовательном учреждении должна была состояться научная конференция, но ее перенесли на 3 апреля. К месту прибыли машины спасателей, полиции, скорой помощи.

В социальных сетях местные жители пишут, что детей 24-й школы освободили от занятий, скорее всего, из-за звонка об очередной угрозе зданию школы. Часть учеников ушла домой, а часть ожидала в близлежащем садике, наблюдая за работой прибывших специалистов.

Напомним, что на минувшей неделе в этой же школе произошла похожая ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU