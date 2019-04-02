2019-04-02T15:50:13+03:00
Происшествия

36-летний белгородец предстанем перед судом за изнасилование 13-летней девочки

Злоумышленник напоил, а затем совершил насилие, воспользовавшись беззащитностью ребенка
Ирина ТАРАСОВА
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Фото с сайте Следственного комитета по Белгородской области.Фото с сайте Следственного комитета по Белгородской области.
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36-летний белгородец предстанет перед судом за изнасилование 13-летней девочки. Воспользовавшись доверием и беззащитностью своей жертвы он сначала напоил ее, а затем совершил насилие.

В пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области сообщили, что 1 декабря обвиняемый ехал в автомобиле по федеральной трассе «Крым». В районе села Шопино он заметил девочку, идущую вдоль дороги. Он уговорил ее подвести, а затем заехать к нему. Дома он напоил девочку, изнасиловал, а затем отправил на вокзал на такси. Тем временем родные, не дождавшись ребенка, объявили девочку в розыск. Обнаружили ее 2 декабря полицейские, которым она рассказала, что с ней произошло.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Белгородец обвиняется в совершении преступления по п «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное с применением насилия, использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

ИСТОЧНИК KP.RU

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