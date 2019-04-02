36-летний белгородец предстанем перед судом за изнасилование 13-летней девочки

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-02T15:50:13+03:00

Изменить размер текста: A A

36-летний белгородец предстанет перед судом за изнасилование 13-летней девочки. Воспользовавшись доверием и беззащитностью своей жертвы он сначала напоил ее, а затем совершил насилие.

В пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области сообщили, что 1 декабря обвиняемый ехал в автомобиле по федеральной трассе «Крым». В районе села Шопино он заметил девочку, идущую вдоль дороги. Он уговорил ее подвести, а затем заехать к нему. Дома он напоил девочку, изнасиловал, а затем отправил на вокзал на такси. Тем временем родные, не дождавшись ребенка, объявили девочку в розыск. Обнаружили ее 2 декабря полицейские, которым она рассказала, что с ней произошло.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Белгородец обвиняется в совершении преступления по п «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное с применением насилия, использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

ИСТОЧНИК KP.RU