Появились подробности столкновения микроавтобуса и "Деу Нексия" на трассе "Белгород-Курск"

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-02T15:19:51+03:00

В ДТП один человек погиб и двое пострадали

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 апреля около четырех часов утра на федеральной автодороге «Крым». Микроавтобус «Мерседес Вито» столкнулся с «Деу Нексией». 32-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Его 33-летняя пассажирка, а 26-летняя пассажирка «Мерседеса» с травмами доставлены в больницу.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, всего в микроавтобусе было трое пассажиров. 29-летний водитель «Мерседеса», а также ехавшие с ним 26-летний и 64-летний мужчины не пострадали. В ведомстве также сообщили, что обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU