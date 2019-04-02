2019-04-02T15:19:51+03:00
Происшествия

Появились подробности столкновения микроавтобуса и "Деу Нексия" на трассе "Белгород-Курск"

В ДТП один человек погиб и двое пострадали
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Появились подробности столкновения микроавтобуса и «Деу Нексия» на трассе "Белгород-Курск".Появились подробности столкновения микроавтобуса и «Деу Нексия» на трассе "Белгород-Курск".Фото: "КП" Архив
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 апреля около четырех часов утра на федеральной автодороге «Крым». Микроавтобус «Мерседес Вито» столкнулся с «Деу Нексией». 32-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Его 33-летняя пассажирка, а 26-летняя пассажирка «Мерседеса» с травмами доставлены в больницу.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, всего в микроавтобусе было трое пассажиров. 29-летний водитель «Мерседеса», а также ехавшие с ним 26-летний и 64-летний мужчины не пострадали. В ведомстве также сообщили, что обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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