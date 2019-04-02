Перспектива остаться без имущества побудила белгородку оплатить задолженность

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-02T16:19:33+03:00

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В Ивнянском районном отделе судебных приставов на исполнении находилось дело об уплате задолженности местной предпринимательницей. Несмотря на то, что за ней числился долг, женщина с указанного в исполнительном листе адреса выписалась и уехала в Москву. А ее представитель потребовал передать производство по новому месту проживания. Но, несмотря на попытки уйти от выплаты долга, предпринимательнице пришлось его погасить. В противном случае она могла лишиться имущества.

Судебные приставы разъяснили, что в связи с тем, что на территории Ивнянского района находится имущество, находящееся в собственности должника, а именно: нежилое помещение магазина, оборудование в нем и товар, а так же одна вторая доли в праве собственности на однокомнатную квартиру, исполнительное производство будет исполняться по месту нахождения данного имущества. Кроме того, представителю должника разъяснили порядок взыскания исполнительского сбора, а также предупредили, что должницу лишат возможности выехать за пределы Российской Федерации.

Перспектива остаться без имущества побудила должника в течении 5 дней оплатить в полном объеме задолженность

ИСТОЧНИК KP.RU