2019-04-02T14:19:20+03:00
Общество

Белгорордцы будут бежать 12 дней и ночей в поддержку детей с онкологическими заболеваниями

Принять участие в акции сможет любой желающий
Дарья КЛОПОВСКАЯ
Поделиться:
Фото портала «Открытые НКО».Фото портала «Открытые НКО».
Изменить размер текста:

1 апреля в полночь в Белгороде стартовала акция «Добро не спит – добро бежит». 12 дней и ночей беслгородцы будут бежать на беговой дорожке в поддержку тяжелобольных детей. Принять участие в акции может любой желающий. Организатор эстафеты — Белгородская региональная общественная организация «Святое Белогорье против детского рака».

Организаторы акции в соцсетях пишут, что «подопечные нашей организации нуждаются в помощи круглосуточно. Поэтому мы, команда БРОО «Святое Белогорье против детского рака» решили бежать 12 дней и ночей на беговой дорожке в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями в нашем Центре».Акция закончится 12 апреля в 23:59.

Наблюдать за ходом акции и поддерживать участников можно в режиме онлайн: на канале YouTube, на сайте, в группе «Святое Белогорье против детского рака».

Организаторы приглашают всех неравнодушных белгорродцев: «Присоединяйтесь к большой и дружной команде!». Для этого нужно заполнить анкету. Акция проходит в Центре БРОО «Cвятое Белогорье против детского рака».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перспектива остаться без имущества побудила белгородку оплатить задолженность
36-летний белгородец предстанем перед судом за изнасилование 13-летней девочки
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ
Появились подробности столкновения микроавтобуса и "Деу Нексия" на трассе "Белгород-Курск"
В Белгороде на берегу Северского Донца горели камыши
Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Утром на трассе в Белгородской области столкнулись автомобиль «Daewoo Nexia» и микроавтобус
В Белгородской области вынесли приговор водителю, протащившему на автомобиле инспектора ДПС
В Белгородском выставочном зале «Родина» соберется культурный бомонд города
В Белгородской области пройдет онлайн-квест «Финансовый детектив»
В мэрии Белгорода – кадровые перемены
Житель Белгородской области, набросившийся с кулаками на участкового, отправится в колонию
В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии
В Белгороде обчистили цветочный магазин
Белгородец во время пьянки табуретом выбил глаз сожителю сестры
На белгородской границе задержали птицу
В Белгородской области владельцев маломерных судов призывают позаботиться о своей безопасности
В Белгородской области только за неделю обнаружили 21 боеприпас времен войны
У жителя Старого Оскола полицейские изъяли наркотическое вещество
Белгород отпраздновал первый юбилей ГТО
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов
Уволившаяся из мэрии чиновница возглавила галерею фотоискусства Собровина