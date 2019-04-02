Белгорордцы будут бежать 12 дней и ночей в поддержку детей с онкологическими заболеваниями

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-02T14:19:20+03:00

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1 апреля в полночь в Белгороде стартовала акция «Добро не спит – добро бежит». 12 дней и ночей беслгородцы будут бежать на беговой дорожке в поддержку тяжелобольных детей. Принять участие в акции может любой желающий. Организатор эстафеты — Белгородская региональная общественная организация «Святое Белогорье против детского рака».

Организаторы акции в соцсетях пишут, что «подопечные нашей организации нуждаются в помощи круглосуточно. Поэтому мы, команда БРОО «Святое Белогорье против детского рака» решили бежать 12 дней и ночей на беговой дорожке в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями в нашем Центре».Акция закончится 12 апреля в 23:59.

Наблюдать за ходом акции и поддерживать участников можно в режиме онлайн: на канале YouTube, на сайте, в группе «Святое Белогорье против детского рака».

Организаторы приглашают всех неравнодушных белгорродцев: «Присоединяйтесь к большой и дружной команде!». Для этого нужно заполнить анкету. Акция проходит в Центре БРОО «Cвятое Белогорье против детского рака».

ИСТОЧНИК KP.RU