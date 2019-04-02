2019-04-02T11:46:10+03:00
Общество

В Белгородской области вынесли приговор водителю, протащившему на автомобиле инспектора ДПС

Выяснилось, что, будучи лишенным прав за пьяную езду, мужчина вновь сел за руль подшофе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Происшествие случилось 14 декабря 2018 года в Ивнянском районе. По версии следствия, 58-летний местный житель, находясь за рулем в нетрезвом виде и будучи при этом лишенным прав за пьяную езду, не остановился по требованию инспекторов ДПС. Вдавив в пол педаль газа, нарушитель попытался скрыться. Однако уйти от погони ему не удалось.

- Когда полицейские остановили иномарку и один из сотрудников подошел к ней, водитель тронулся с места и несколько метров протащил правоохранителя на автомобиле, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Злоумышленника задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Яковлевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Белгородской области ему было предъявлено обвинение сразу по двум статьям. Уголовное дело уже рассмотрено в суде. За применение насилия в отношении представителя власти и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчине назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Водитель, протащивший на автомобиле инспектора ДПС, осужден.Видео: с сайта УМВД России по Белгородской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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