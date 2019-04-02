2019-04-02T13:53:32+03:00
Общество

В Белгороде на берегу Северского Донца горели камыши

Тушить пожар жители улицы Волчанской начали своими силами
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Камыши и трава на берегу Северского Донца загорелись в районе улицы Волчанской, через реку от «Мебельного города». Местные жители кинулись тушить пожар своими силами, не дожидаясь приезда пожарных.

Отметим, что только в прошлые выходные в пригородах Белгорода было зафиксировано несколько очагов возгораний. Спасатели напоминают, что всего одна брошенная сигарета может привести к масштабному пожару. И с наступлением тепла риски возрастают.

Спасатели предупреждают, что по сухой траве пламя распространяется очень быстро, скорость распространения составляет один метр в секунду. Пламя может перекинуться на лесные насаждения, садовые домики, жилые дома белгородцев. Бывают случаи, когда в подобных пожарах погибают и получают травмы люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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