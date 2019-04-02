СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-02T09:01:53+03:00

В мэрии Белгорода – кадровые перемены. Фото с сайта городской администрации Белгорода.

Кто возглавил ключевые посты в городской администрации

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В городской администрации Белгорода – кадровые перемены. О том, кто возглавил ключевые посты в мэрии, рассказал избранный депутатами на прошлой неделе мэр Белгорода Юрий Галдун.

На еженедельной планерке, которая проходит в мэрии, новый глава администрации сообщил, что руководителем комитета имущественных и земельных отношений назначена Оксана Селиванова. Комитет финансовых и бюджетных отношений возглавила Светлана Рулева. Руководителем Центра ресурсного обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений назначена Алина Сорокина. Учреждение «Городской пассажирский транспорт» возглавил Андрей Молчанов. Управление обеспечения деятельности мэрии возглавил Михаил Ковтун. Управление капитального строительства — Александр Васищев.

Напомним, что предыдущие руководители этих управлений покинули свои посты, написав заявления по собственному желанию сразу же после избрания мэром Юрия Галдуна.

ИСТОЧНИК KP.RU