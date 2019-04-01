Житель Белгородской области, набросившийся с кулаками на участкового, отправится в колонию

1 Апр 20:07 2019-04-01T20:07:18+03:00

Мужчина получил три года и 1 месяц лишения свободы

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Происшествие случилось 23 ноября 2018 года в новооскольском отделе полиции. Правонарушитель, доставленный в райотдел для составления административного протокола, набросился на участкового.

- В ответ на законные действия злоумышленник нанес правоохранителю удар кулаком в лицо и публично оскорбил его, - сообщается на сайте УМВД региона.

За свою выходку оскольчанин поплатился лишением свободы. По данным областного Следкома, 42-летний мужчина признан виновным по всем статьям обвинения и приговорен к трем годам и 1 месяцу лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU