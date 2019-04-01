2019-04-01T17:36:24+03:00
Общество

В Белгороде обчистили цветочный магазин

Ущерб, причиненный хозяйке, оценивают в сумму около 50 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В полицию Белгорода с заявлением о краже обратилась хозяйка цветочного магазина. Женщина сообщила, что из торговой точки пропал товар на сумму около 50 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний приятель продавщицы.

По предварительным данным, сотрудница торговой точки доверила другу присмотреть за товаром. Когда девушка отлучилась, молодой человек сгреб с прилавков все цветы, загрузил в машину и отправился торговать ими на рынок. Предприимчивый житель Белгородского района выручил 15 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области, сообщили, что в отношении него уже возбудили уголовное дело. Разработанную молодым человеком схему квалифицировали как мошенничество. Теперь парень рискует лишиться свободы. Максимальное наказание по инкриминируемой ему статье – пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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