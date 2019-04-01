2019-04-01T18:38:57+03:00
Общество

В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии

Ремонтные работы будут проходить с 8 утра до 17 часов вечера
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии.В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии. Отключение связано с плановым ремонтом оборудования на подстанциях. Работы будут проходить с 8 утра до 17 часов вечера.

В списке улиц, на которых отключат свет: Орлова, Донецкая, Мишенина, Чумичова. Электричество также отключат в домах на Гражданском проспекте и проспекте имени Богдана Хмельницкого.

С полным списком улиц, на которых пройдут отключения, а также графиком проведения работ можно познакомиться на сайте мэрии Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24