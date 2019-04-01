В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии
Ремонтные работы будут проходить с 8 утра до 17 часов вечера
В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии. Отключение связано с плановым ремонтом оборудования на подстанциях. Работы будут проходить с 8 утра до 17 часов вечера.
В списке улиц, на которых отключат свет: Орлова, Донецкая, Мишенина, Чумичова. Электричество также отключат в домах на Гражданском проспекте и проспекте имени Богдана Хмельницкого.
С полным списком улиц, на которых пройдут отключения, а также графиком проведения работ можно познакомиться на сайте мэрии Белгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU