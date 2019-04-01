СЕГОДНЯ 18:38 2019-04-01T18:38:57+03:00

В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии. Фото: "КП" Архив

Ремонтные работы будут проходить с 8 утра до 17 часов вечера

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В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии. Отключение связано с плановым ремонтом оборудования на подстанциях. Работы будут проходить с 8 утра до 17 часов вечера.

В списке улиц, на которых отключат свет: Орлова, Донецкая, Мишенина, Чумичова. Электричество также отключат в домах на Гражданском проспекте и проспекте имени Богдана Хмельницкого.

С полным списком улиц, на которых пройдут отключения, а также графиком проведения работ можно познакомиться на сайте мэрии Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU