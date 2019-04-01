Белгородец во время пьянки табуретом выбил глаз сожителю сестры

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-01T17:01:56+03:00

По версии следствия, пострадавший мужчина вступился за свою возлюбленную и в результате попал на больничную койку

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Инцидент произошел в Прохоровском районе. Рукоприкладству предшествовало пьяное застолье. По предварительным данным, 36-летний мужчина вступился за свою сожительницу – о женщине нелицеприятно отозвался ее двоюродный брат. В итоге обидчик барышни ударил ее защитника сначала кулаком в лицо, а затем в глаз - табуретом.

- Потерпевший в течение нескольких дней пытался лечиться в домашних условиях, но впоследствии был вынужден обратиться за медицинской помощью. В результате травмы мужчина лишился глаза, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU