На белгородской границе задержали птицу

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-01T16:54:30+03:00

Гуси и утки, по 64 головы в каждом автомобиле, были незаконно перемещены с территории Украины. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Гуси и утки, почти 6 тысяч штук, были незаконно перемещены с территории Украины

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В конце марта 2019 года в ночное время суток пограничниками на окраине населенного пункта Клименки Вейделевского района Белгородской области были выявлены автомобили «ГАЗ-3009D8» и «ГАЗ-3302» (31 регион), которыми управляли граждане РФ. В машинах оказались 93 ящика с молодняком домашней птицы (гуси, утки) по 64 головы в каждом. Как выяснилось, птица была незаконно перемещена с территории Украины.

Пограничники потребовали документы, но им никаких бумаг на груз предоставлено не было.

Руководство Управления призывает граждан соблюдать установленный порядок перемещения грузов, товаров и животных через государственную границу. И напоминает, что нарушение установленного порядка ведет к ответственности. Сотрудники управления обращаются к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефонам доверия Пограничного управления: (4722) 508-515, 8(4722)31-61-23.

ИСТОЧНИК KP.RU