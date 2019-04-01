В Белгородской области владельцев маломерных судов призывают позаботиться о своей безопасности

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-01T15:48:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Инспекторы ГИМС проводят различные надзорно-профилактические мероприятия, среди которых регистрация и освидетельствование маломерных судов. Эта процедура является обязательной, ее судоводитель должен осуществлять каждые 5 лет. Процедура освидетельствования в обязательном порядке проводится как на суше, так и на воде. Имея на руках документы о прохождении освидетельствования судна, водитель заботиться, в первую очередь, о личной безопасности.

Старший государственный инспектор группы технического надзора Алексей Пантелеев отметил, что освидетельствование маломерного судна проводится в таких случаях, когда на учет необходимо поставить судно индивидуальной постройки или лодку, которая не имеет сертификата от изготовителя; если необходимо пройти очередное освидетельствование согласно плану; в случае, если судно перегоняется в другую страну или регион; при необходимости постановки на учет; после аварий, крупных ремонтов и устранения серьезных неполадок, а также по личной инициативе владельца судна; при замене основных деталей лодки (двигателя, мотора и т.д).

ИСТОЧНИК KP.RU