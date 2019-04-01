СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-01T14:55:20+03:00

В Белгородской области только за неделю обнаружили 21 боеприпас времен войны.

Все взывоопасные предметы были изъяты и уничтожены на специальном полигоне

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За прошедшую неделю на территории Белгородской области был обнаружен 21 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Все они изъяты и уничтожены на специальном полигоне специалистами взрывотехнической группы.

Так, 28 марта в селе Крапивное Яковлевского городского округа по улице Зеленая при проведении земляных работ на территории частного домовладения владелец обнаружил боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке он сообщил в единую дежурно-диспетчерскую службу. На место обнаружения боеприпаса были направлены взрывотехники поисково-спасательной службы области. Они изъяли гранату РГД-33 и ликвидировали ее на специальном полигоне.

В Белгородской области только за неделю обнаружили 21 боеприпас времен войны.

30 марта в лесополосе в районе села Макешкино Новооскольского городского округа обнаружили сразу 12 предметов. Взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области подтвердили, что обнаружены 10 минометных мин, 1 артиллерийский снаряд 122 мм и 1 артиллерийский снаряд 45 мм. Боеприпасы погрузили в специальный автомобиль взрывотехнической группы поисково-спасательной службы области, перевезли в безопасное место и ликвидировали.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает населению, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо немедленно сообщить об опасной находке в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112», «101» или в полицию по телефону «102». Категорически запрещается предпринимать любые действия с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU