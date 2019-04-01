У жителя Старого Оскола полицейские изъяли наркотическое вещество

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-01T13:32:57+03:00

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории грузового двора станции Стойленская сотрудниками Старооскольского ЛОП Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте был задержан 19-летний, не работающий местный житель. В левом наружном кармане куртки был обнаружен полиэтиленовый пакетик с белым кристаллическим веществом.

При проведении исследования было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – производное N-метилэфедрон (соль), массой 1,49 грамм.

Следственным отдел Белгородского ЛО МВД России на транспорте возбудил в отношении молодого человека уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU