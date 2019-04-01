2019-04-01T09:17:14+03:00
Общество

Уволившаяся из мэрии чиновница возглавила галерею фотоискусства Собровина

Место Людмилы Грековой в городской администрации пока остается вакантным
Ирина ТАРАСОВА
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Уволившаяся из мэрии чиновница возглавила галерею фотоискусства Собровина. Фото с сайта мэрии Белгорода.Уволившаяся из мэрии чиновница возглавила галерею фотоискусства Собровина. Фото с сайта мэрии Белгорода.
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Сразу же после избрания нового мэра из администрации городского совета уволилось несколько чиновников. В том числе и возглавляющая с 2015 года управление культуры Людмила Грекова. Сейчас она возглавляет галерею фотоискусства имени Собровина Белгорода.Место в мэрии, которая возглавляла чиновница, пока остается вакантным.

До этого Людмила Грекова работала заместителем начальника управления, а ранее работала в Белгородской универсальной научной библиотеке в должности заведующей отделом автоматизации библиотечных процессов. В 2009 году Людмила Васильевна защитила кандидатскую диссертацию по педагогике.

Напомним, что ее увольнение связывают со скандалом, который произошел во время принятия присяги мэра. Именно чиновницу обвиняют в том, что она выбирала музыку для выхода главы города. И этой музыкой оказался популярный трек из «Звездных войн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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