В Белгороде управляющие компании вышли на борьбу с собачниками

СЕГОДНЯ 20:28 2019-03-31T20:28:11+03:00

При этом ссылаются на новые правила благоустройства, которые не так давно опротестовали в прокуратуре

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Пока волонтеры Белгорода проводят очередной «День счастливой собаки», а неравнодушные белгородцы несут еду, ошейники, косметику для животных, управляющие компании поступают с точностью наоборот. Как по команде, они вышли на борьбу с собачниками. На многих домах областного центра появились объявления о том, что согласно новым правилам благоустройства выгул питомцев разрешается лишь на специально отведенных для этого местах. При этом не так давно именно новые правила благоустройства, на которые ссылаются в объявлениях, были опротестованы в прокуратуре.

Можно согласиться с тем, что на газонах, спортплощадках собакам, действительно, гулять не полагается. А вот что подпадает под определение «других мест отдыха, вне специально отведенных для этого мест»?

Трактовать можно по-разному, так что нарваться на штраф в размере 2 тысяч рублей – дело теперь вполне реальное.

ИСТОЧНИК KP.RU