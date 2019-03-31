2019-03-31T18:10:16+03:00
Общество

Улица Индустриальная возглавила список самых убитых дорог Белгорода

Твердое покрытие улицы приходится искать
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото из архива ОНФ.Фото из архива ОНФ.
Изменить размер текста:

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) озвучили список самых убитых дорог Белгорода. Возглавляет его улица Индустриальная, на которой твердое покрытие нужно искать. Эксперты ОНФ утверждают, что ямы и рытвины на Индустриальной во много раз превышают допустимые стандарты.

Свое обращение ОНФ направил в мэрию. В нем они настаивают не только на ремонте Индустриальной, который многократно переносился, но и обращают внимание соответствующих служб мэрии на оборудование остановок павильонами и урнами. Особенно в таком нуждается остановка «Белая гора», где пассажиры ждут транспорт рядом с горой мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде управляющие компании вышли на борьбу с собачниками
В Белгороде полиция раскрыла кражу денег у студента
Белгородская городская больница №2 выплатит 1 миллион вдове за смерть мужа
В Старом Осколе судебные приставы приостановили деятельность магазина-кафетерия
В Белгороде на улице Волчанской прошли учения по тушению ландшафтных пожаров
В Белгородской области на пожаре едва заживо не сгорел мужчина 1975 года рождения
Белгородская область – в числе неблагополучных регионов по заболеваниям клещевым боррелиозом
В Белгороде будут судить 32-летнего мужчину за насилие над детьми
Глава Белгорода извинился перед пенсионером, которому нанес оскорбление
Банк «Открытие» вошел в ТОП-3 по темпам роста ипотечного кредитования
В Белгородской области во время оглашения приговора у подсудимого случился эпилептический припадок
За убийство белгородца осужден житель Ингушетии
Жительница Белгородской области незаконно получила 657 270 рублей пособий
Белгород на два дня станет главной волейбольной площадкой электросетевого комплекса страны