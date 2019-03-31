Улица Индустриальная возглавила список самых убитых дорог Белгорода

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-31T18:10:16+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) озвучили список самых убитых дорог Белгорода. Возглавляет его улица Индустриальная, на которой твердое покрытие нужно искать. Эксперты ОНФ утверждают, что ямы и рытвины на Индустриальной во много раз превышают допустимые стандарты.

Свое обращение ОНФ направил в мэрию. В нем они настаивают не только на ремонте Индустриальной, который многократно переносился, но и обращают внимание соответствующих служб мэрии на оборудование остановок павильонами и урнами. Особенно в таком нуждается остановка «Белая гора», где пассажиры ждут транспорт рядом с горой мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU