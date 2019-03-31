2019-03-31T13:54:33+03:00
Общество

В Белгороде полиция раскрыла кражу денег у студента

Сосед по общежитию делал покупки через интернет с банковской карты приятеля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Белгороде 23-летний студент заявил о краже шести тысяч рублей с банковской карточки. Молодой человек сообщил, что ему пришли СМС-сообщения о списании денежных средств, хотя никаких покупок он не совершал.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек, проживающий вместе с потерпевшим в общежитии.

По предварительным данным, злоумышленник нашел в оставленных на кровати джинсах две банковские карты, которые принадлежали соседу, и решил воспользоваться моментом. Подозреваемый заказал через интернет наушники и часы. Потерпевший не сразу обнаружил списание денежных средств, так как у него был разряжен телефон.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за кражу, совершенную с банковского счета. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Студент обязан явкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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